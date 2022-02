Amarran un cuadro eléctrico a un cruceiro de Canduas, en Cabana

Un accidente de tráfico, a raíz do cal un vehículo derrubou un poste da rede eléctrica en Canduas (Cabana de Bergantiños), derivou nunha rechamante “solución temporal”, consistente na suxección do cadro eléctrico e do cableado a un cruceiro que se atopa no lugar do sinistro. Unha acción que foi denunciada ante a Policía autonómica pola Asociación para a defensa do Patrimonio Cultural (Apatrigal), por considerala un “maltrato dun ben etnográfico que representa a este país”.

Dende o Concello aseguran que xa esixiron a semana pasada a retirada dos devanditos elementos á empresa Naturgy, responsable do tendido eléctrico. Estaba previsto que este martes, o cruceiro quedase liberado duns complementos que non lle pertencen.