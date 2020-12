Ampliada a vía de acceso ao núcleo pontecesán de Tella

O deputado provincial José Manuel Lage Tuñas visitou en compañía do alcalde de Ponteceso, Lois García Carballido, e da concelleira Noelia González, as obras de ampliación do acceso a Tella, do Petón aos Seixos.

Aproveitou tamén a súa presenza en Tella para visitar, en compañía de representantes da empresa adxudicataria, os terreos do parque empresarial onde se van construír cinco naves para aluguer con opción a compra. Posteriormente, acompañados do presidente da Asociación de Empresarios do ParqueEmpresarial de Tella, José Ramón Pombo, acudiron a unha reunión no edificio empresarial, onde se falou do desenvolvemento importante que se está levando a cabo no polígono de Tella.

Lage Tuñas amosou o apoio da Deputación ás iniciativas que está levando acabo o Concello de Ponteceso para o desenvolvemento do municipio. Hai que lembrar que vén de adxudicar outras dúas obras provinciais, que comezarán nomes de xaneiro. A empresa D. Ogando levará a cabo melloras en Tella e Langueirón, e a Construcións Lopez Cao será a encargada de executar os proxectos de Niñóns e Pazos de Arriba.