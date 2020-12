Apoio ao comercio local malpicán cun concurso de escaparates no Nadal

Malpica. Co propósito de incentivar as compras no comercio local, o Concello de Malpica organiza o Concurso de Escaparates Nadal 2020 Poderán participar todas e todos os empresarios que teñan locais con escaparates ao exterior en calquera das parroquias que forman parte do municipio. Para iso, é necesario presentar, mediante rexistro ou de xeito telemático, a folla de inscrición cuberta acompañada da documentación requerida. O prazo de inscrición abriuse hoxe ás 9:00 horas, e pecharase o día 4 de decembro ás 14:00 horas.

A valoración dos escaparates farase sobre unha puntuación total de 50 puntos e teranse en conta os seguintes criterios de avaliación: calidade artística, composición, creatividade, orixinalidade e iluminación e utilización de elementos tradicionais do Nadal. As bases da iniciativa pódense consultar no enderezo web da Administración malpicana.

Os días 22 e 23 de decembro a partir das 10 horas, o xurado visitará todos os establecementos participantes para realizar a súa avaliación. Outorgaranse premios para os mellores escaparates. O primeiro constará de 300 euros, o segundo de 200 euros e o terceiro, de 100 euros. A listaxe será publicada na páxina web do Concello e na canle oficial de Facebook.

O concelleiro de Promoción Económica, Sergio García, convida a todos os establecementos “a participar no concurso, nun Nadal moi complicado pero no que agardo que os malpicáns e malpicanas sacaremos o mellor de nós”, afirma.