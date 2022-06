Aposta por potenciar o polígono de Ponteceso cos fondos Next Generation

O director xeral de Sepes, Fidel Vázquez, convidou ao alcalde de Ponteceso, Lois García, a avanzar no desenvolvemento e potenciación do parque empresarial de Tella aproveitando os fondos Next Generation. Foi no transcurso dunha xuntanza que mantiveron ambos mandatarios “e quere que lle contemos ás empresas que esté interesadas en instalarse no noso polígono que poderán acceder a esta financiación”, afirmou o rexedor.

Asemade, destaca que o proxecto de ampliación do parque empresarial estará vencellado ao desenvolvemento industrial, á FP Dual e ao programa da Aceleradora de Empresas que impulsará a Deputación da Coruña. Respecto ao primeiro, García Carballido presentoulle ao director de Sepes iniciativas como as naves en aluguer con opción de compra, “que son únicas na Costa da Morte”.

García Carballido asegura que “coa colaboración activa de Beatriz Sestayo, xerente de Suelo Empresarial del Atlántico, estamos mellorando este proxecto cos fondos Next Generation para facer un polígono cun feito diferencial importante, co apoio do Estado”.