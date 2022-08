Apoyo de la Diputación coruñesa a una Mostra de Olería de Buño a la que va a aportar el 80 % de su presupuesto

Malpica. El vicepresidente de la Diputación de A Coruña, Xosé Regueira; el diputado de Promoción Económica, Blas García; y los alcaldes de Malpica, Eduardo Parga, y Oleiros, Ángel García Seoane, acaban de rubricar en la sede de la Institución provincial sendos convenios para la promoción de las dos citas más importantes en la artesanía del barro en la provincia coruñesa: la Mostra de Olería de Buño y Alfaroleiros, para las que la Administración coruñesa compromete 110.000 euros.

En concreto, la exaltación malpicana recibirá una ayuda de 80.000 euros (el 80 por ciento de su presupuesto total), mientras que la feria oleiresa contará con otra de 30.000 euros (que casi alcanza el 47 %).

Con estos acuerdos, la Diputación vuelve a apostar por dos eventos de referencia que considera de gran interés para el territorio, y que contribuyen a potenciar un sector que tiene potencial para convertirse en una actividad rentable de futuro, capaz de repercutir favorablemente como medio de desarrollo económico, social y generador de empleo y riqueza, tanto en el ámbito local como en el provincial. Estas inversiones, además, constituyen un importante respaldo para las dos comarcas... y no sólo económico, sino también en el ámbito turístico, al tiempo que ayudan a mantener la tradición centenaria del arte de la alfarería.

RECURSOS. “Para a Deputación, a Mostra, como a propia olaría, é un dos recursos máis relevantes da provincia”, subrayaba Regueira. “Son moi poucos os eventos na Coruña que teñen un convenio destas características, como sucede tamén no territorio da Costa da Morte coa Mostra do Encaixe de Camariñas”.

“Ademais desta importante achega, non hai que esquecer que hai moi pouco se acometeu co apoio da Deputación a mellora do Forno do Forte de Buño, así que agardamos que con estes 80.000 euros e coa modernización das instalacións do Forno a Mostra sexa este ano un éxito de público e, sobre todo, que sirva tamén para que os artesáns da comarca e, nomeadamente, os da localidade de Buño, poidan pechar o presente exercicio cun saldo favorable”, añadió en su intervención.

La XXVIII edición de Alfaroleiros llegará del 3 al 7 de agosto, mienttras que la XXXVIII Mostra de Olería de Buño lo hará del 4 al 7. M. Outeiro