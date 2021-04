Aproveitan o remanente de tesourería para ampliar o cemiterio de Carballo

Carballo. A Xunta de Goberno Local puxo en marcha o proceso de contratación dun paquete de tres obras que se financiarán con cargo ao remanente de tesourería, entre elas a primeira fase da ampliación do cemiterio municipal, cun orzamento de 699.520,70 euros. As outras dúas son a reforma parcial dos almacéns municipais da Cristina para almacén-garaxe de Protección Civil, por 82.516,43 euros, e a mellora da seguridade viaria no polígono industrial de Bértoa, por 181.329,37 euros.

Deste xeito, xa están en marcha 9 das 12 obras que se financiarán con cargo ao remanente, que suman un total de 3.411.416,10 euros. Xa foron adxudicadas as dúas primeiras: a actuación de mellora da accesibilidade nas beirarrúas da zona da Milagrosa e da avenida Ponte da Pedra, que executará a empresa Excavaciones y Obras Candal por 209.541,22 euros, e as redes de saneamento e abastecemento de auga en Cambre (Lema) e Cambrelle (Razo), que construirá Vázquez y Reino por 375.953,74 euros.

En fase de contratación están tamén a rede de saneamento e abastecemento de auga aos lugares de Leboreo, Requeixo e A Rega; a reforma do centro social do barrio da Milagrosa; a substitución de cuberta e revestimento da fachada do pavillón deportivo Carballo Calero; e a segunda fase de reforma do mercado. Quedan pendentes a reurbanización das rúas Pontevedra, Ourense e Baños Vellos e a primeira fase de reforma do Pazo da Cultura, orzamentadas en case 900.000 €. M. L.