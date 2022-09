Arranca a ampliación do cuartel da Guardia Civil na vila de Malpica

Malpica. O Concello de Malpica iniciou esta semana as obras de reforma das instalacións da planta baixa da casa consistorial, unha actuación que conta cun orzamento que ascende a 42.935,98 euros e que permitirá ampliar e mellorar as dependencias da Guardia Civil.

Segundo informaron o pasado xoves dende a administración municipal, o proxecto, que responde a unha necesidade de espazo dos axentes da Guardia Civil, permitirá habilitar, neste novo espazo acondicionado, dúas oficinas, unha sala de agarda, vestiarios masculino e feminino e dous baños independentes.

Pola súa banda, o alcalde de Malpica, Eduardo Parga Veiga, explicou que o contrato desta intervención “xa estaba asinado por min desde o 29 de marzo de 2019, antes das eleccións, pero o anterior goberno local non foi quen de executala en 28 meses”. “Hoxe facemos realidade as demandas da Guardia Civil”, afirmou ao respecto o mandatario local. m. c.