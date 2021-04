Audios, vídeos y anuncio de moción de censura en Ponteceso

Tras semanas de intercambios de vídeos y grabaciones de audio para acusarse mutuamente entre gobierno y oposición de Ponteceso, ahora se anuncia un moción de censura contra el alcalde, Lois García (PSOE, 3 ediles). Todavía no tiene fecha de registro, pero la promoverán los cinco concejales no adscritos (exsocialistas), con el apoyo, ya confirmado, de los dos ediles de APIN, y la posibilidad de que se sumen también los representantes del PP, si bien, su portavoz, Daniel García, quiso dejar claro que “aínda hai moito que falar e non hai que precipitarse”, aunque reconoce que “está claro que a situación nos indica que hai que tirar cara esa opción”.

No obstante, representantes de los tres grupos ya se reunieron con la secretaria municipal para consultarle las posibilidades jurídicas de que la iniciativa pueda prosperar, ya que no está clara su viabilidad debido a la vigente legislación antitransfuguismo.

El portavoz de APIN, José Manuel Pose, fue quien anunció en una entrevista radiofónica concedida a Adiante Galicia, la intención de registrar en los próximos días la moción, sorprendiendo incluso a los representantes de los otros grupos. “O que todos temos claro é que Lois García non pode seguir na alcaldía, e menos despois das súas formas de actuar, que quedaron claras nas gravacións difundidas”, afirmó Pose.

Raquel Fondo, portavoz de los cinco exsocialistas, asegura que “a moción de censura é o único que nos queda por facer, e espero que poida levarse a cabo máis pronto que tarde, polo ben dos veciños e veciñas de Ponteceso”. Lamenta que las cosas se precipitasen, “pois, de momento, non hai nada concretado”. Recuerda eso sí, que tanto APIN como PP les pidieron a ellos que encabezasen la censura. “Temos que esgotar todas as vías”, añade Fondo, quien asegura que “dende o PSOE, non nos dan resposta algunha, todo o mundo garda silencio”.

Por su parte, el alcalde, Lois García, prefiere mantenerse ajeno a los anuncios de desalojo del primer sillón municipal, y afirmó que “este goberno está traballando a favor dos veciños e seguiremos nesa liña, alleos aos transfuguismos”.

Este viernes estaba prevista una reunión de todos los grupos con los jóvenes de la plataforma Somos máis de Ponteceso que Pondal, pero se anuló ante la negativa a asistir de varios de los portavoces. “Malia non poder levar a cabo esta reunión, dende a nosa plataforma queremos denunciar unha vez máis a situación insostible que temos no noso concello, na que as distintas partes son incapaces de sentarse na mesma mesa para intentar revertir esta situación, e facer política para a nosa vila. Feito que queda demostrado co rexeitamento desta iniciativa, a cal entendemos como un paso atrás no noso fin: buscar unha solución o problema administrativo do concello”, afirman.

Ante esta situación, los once jóvenes que impulsaron el colectivo anuncian que “o seguinte paso que tomaremos será celebrar unha xuntanza veciñal para darlle voz a todos os veciños e que eles escoiten o que escoitamos nós en cada unha das reunións individuais para tomar novas decisións como colectivo veciñal”.