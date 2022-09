Autorizado o consumo de auga da billa en outros once núcleos de Malpica

Malpica. O alcalde de Malpica, Eduardo Parga, emitiu este venres un novo bando para confirmar que, segundo as analíticas realizadas, a auga que se distribúe a través da rede conectada ao depósito de Papeiras volve ser “apta para o consumo humano”.

Esto significa que os veciños e veciñas de once núcleos máis poden xa consumir auga da billa. Concretamente, as restricións vixentes dende o pasado 13 de agosto quedan levantadas nos lugares de Filgueira, Pasacondía, Aldeola, Os Barreiros, O Ceán, Fonte dos Bois, Taraio, Piñeiros, Vilarnovo, Seixas e Santiso.

As tres últimas análises confirmaron a ausencia de trihalometanos e o cumprimento dos parámetros establecidos pola Consellería de Sanidade, segundo confirmou o rexedor malpicán.

Hai que lembrar que as alarmas saltaron o pasado 13 de agosto cando se detectaron na rede municipal uns elevados índices de trihalometanos, polo que se decidiu prohibir o consumo de auga en todo o municipio. A causante desta situación, segundo os técnicos, foi a seca, que provocou que o baixo caudal do río no que se fai a captación arrastrase un exceso de materia orgánica á estación de tratamento de auga.

A pasada semana, o día 26, a boa evolución das análises permitiu autorizar o consumo nos núcleos que se abastecen da rede do depósito de Pedra Queimada, entre eles a capital municipal. Agora, tan só se manteñen as restricións nos núcleos que están conectados aos depósitos de Monte Neme e Nariga. m. Lavandeira