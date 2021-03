Avanzan as obras de modernización e dinamización do mercado de Carballo

O alcalde de Carballo, Evencio Ferrero, realizou unha visita ás obras que se están a desenvolver na planta principal do Mercado Municipal acompañado polo concelleiro de Obras e Servizos, Luis Lamas, e polo de Feiras e Mercados, Juan Seoane, que lles explicou como será a nova distribución. O obxectivo último é revitalizar a praza de abastos, e con esa finalidade estase a adaptar, por unha banda, ás necesidades dos comerciantes que a ocupan, e, por outra, ás demandas da sociedade actual, introducindo unha serie de servizos que contribúan a facela máis atractiva e a facilitar a súa inclusión na rede de mercados excelentes de Galicia.

Ademais do cambio de emprazamento dalgúns postos e da ampliación doutros, crearanse unha nova zona de degustación vinculada a un novo establecemento de hostalaría, unha oficina de conserxería-punto de información, unha sala de lactación e outra de usos múltiples. Tamén se reformará o soto para crear catro almacéns con acceso directo ao garaxe. No soto están situados provisionalmente, mentres se desenvolven as obras, os postos de carne, peixe, froita, pan e queixo que integran a oferta actual de alimentación. O acceso á sala de ventas realízase dende a Praza do Concello.

O investimento da primeira fase do plan de modernización do mercado ascende a 172.000 euros, dos cales 50.000 € proveñen dunha subvención do Agader. Nunha segunda fase prevese a instalación dun ascensor para mellorar a accesibilidade dende a Praza do Concello.