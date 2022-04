Axudas municipais para 93 familias de Carballo para pagar o recibo da luz

A Xunta de Goberno Local de Carballo acordou conceder axudas para o pagamento do subministro enerxético a 93 familias do municipio. Só foron rexeitadas tres solicitudes, dúas delas porque se presentaron fóra de prazo, e a terceira por non cumprir cos requisitos establecidos.

As subvencións van destinadas a persoas maiores 18 anos ou menores emancipadas empadroadas no concello e que cumpran algunha das seguintes condicións: ser beneficiarias do bono social das diferentes comercializadoras de electricidade, ou ter recibido durante o ano 2021, polo menos durante seis meses, osixenoterapia ou tratamento de diálise peritoneal domiciliaria.

Con esta medida, impulsada dende a Concellaría de Igualdade e Benestar, o Concello pretende axudar ás veciñas e veciños con máis dificultades para facer fronte ás facturas da luz. Cada unha das 93 familias beneficiarias recibirá nas vindeiras semanas unha axuda de 200 euros nun pago único, correspondente á anualidade 2021.

Complemento autonómico

As subvencións do Concello de Carballo son compatibles ademais con outras liñas de axuda. Precisamente a Consellería de Política Social tamén vén de publicar as resolucións de concesión directa de axudas destinadas a paliar a pobreza enerxética correspondentes ao bono social térmico do ano 2021. Neste caso, a Xunta de Galicia achega un complemento de 100 euros a cada familia.

A relación de persoas beneficiarias pode consultarse no apartado da web adicado ao bono, onde consta unicamente o DNI, o importe que lle corresponde e se a documentación está completa ou é necesario que achegue algún tipo de información complementaria. Indícase así mesmo a posibilidade de actualizar información ou renunciar ás axudas. Esta mesma información remítese de xeito individualizado por carta a cada persoa perceptora.