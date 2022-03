Buscan o apoio dos concelleiros de APIN para un novo plan de obras en Ponteceso

O goberno de Ponteceso (PSOE, 3 edís) necesitará dous votos máis na sesión plenaria do vindeiro luns para sacar adiante a proposta de investir 1.206.849,67 euros do remanente positivo de tesourería, así como os 900.000 euros das sendas de Lestimoño.

O PP xa ofreceu o seu apoio a esta iniciativa, algo que o goberno agradece, “pero APIN rexeitou reunirse para negociar este acordo”, afirma o alcalde, Lois García. “A oferta segue en pé. Se aprobaban o Plan Único, ofreciámoslles dous millóns en obras escollidas pola oposición. Agora traemos esas obras a pleno cunha cifra definitiva de remanente positivo e necesitamos dous votos máis”, engade.

García Carballido pide ós concelleiros e ás concelleiras que faltan por apoiar este plan, que “non bloqueen as obras que eles mesmos propuxeron. Os aforros están listos para investir”, recalca.

Dende o goberno local sinalan que as obras con subvención solicitada, a proposta da oposición, son a separativa de pluviais, en Corme Porto; a recollida de pluviais cara a Ferradura, en A Trabe, e a mellora das depuradoras de Pazos e Ponteceso. Con cargo ao remanente financiaríase o saneamento e abastecemento na Bouza e Lestimoño. A Deputación aportaría 900.000 euros e o Concello 216.000. “Se non se aproba, non se fan as beirarrúas tampouco”, afirma o rexedor.

O resto dos proxectos son a primeira fase do saneamento de Anllóns, financiado en parte cun convenio con Sogama, e renovación de viais; o saneamento de Carballido, na parroquia da Graña, e renovación de viais; beiravías en Pazos de Arriba, na estrada autonómica; mellora das pistas das parcelarias de Cores-Nemeño e Pazos; asfaltado de Nemeño a Niñóns polos Ánxeles; abastecemento e novos viais en Langueirón; e a expropiación do Parque Bouzas I en Ponteceso, terreos dende a depuradora ata o río que separa a Trabe de Ponteceso.

O goberno quere seguir reuníndose coa oposición para aprobar novos investimentos e “lamenta a negativa de APIN”, pero tende a man para chegar a acordos. “Nun ano sen Plan Único, tivemos 560.000 euros de superávit. Usemos agora o aforro total do Concello para estas obras tan necesarias neste momento de crise”, conclúe o rexedor.