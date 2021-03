Cabana comeza a campaña de trampeo contra as velutinas

O Concello de Cabana de Bergantiños comezará a semana que vén a campaña contra a avespa velutina coa instalación de 80 trampas en espazos públicos de todo o municipio. A veciñanza poderá solicitar de xeito gratuíto un dispositivo de captura e un litro de líquido repelente a través de www.cabana.gal ou das redes sociais do Concello.

A partir do luns, 8 de marzo, colocaranse os primeiros dispositivos de captura en zonas próximas a antigos niños e áreas verdes, sobre todo onde haxa camelias, onde proliferan este tipo de insectos invasores. O obxectivo da iniciativa é reducir o máximo posible a poboación de avespas velutinas, que acaban de espertar do seu letargo invernal, e que permanecerán especialmente activas durante os meses de marzo, abril e maio. As persoas interesadas en unirse á campaña de trampeo poderán solicitar un dispositivo e un litro de líquido repelente por fogar ata o vindeiro 31 de maio. Unha vez recibidos, deberán dar conta do número de raíñas capturadas cada 15 días para poder controlar a evolución do programa. Os apicultores e apicultoras do municipio tamén poderán solicitar trampas ou repelente adicional para os seus terreos.

O alcalde, José Muíño, destacou a importancia da iniciativa “para diminuír os efectos da praga de avespas asiáticas no entorno do noso concello, que nestas datas comeza a causar cuantiosos danos nas explotacións apícolas e que incluso chega a supoñer un risco para a veciñanza”. Desde o Concello insisten na importancia de situar as trampas en árbores con flores ou zonas próximas a antigos aniñadoiros das avespas. No caso de ter algunha dúbida na instalación ou na solicitude dos dispositivos e dos repelentes, ponse a disposición o número de teléfono 618 747 376.