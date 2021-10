Cabana dispón xa de viviendas sociais para dar servizo aos seus veciños

Caban. O Concello de Cabana de Bergantiños vén de rematar os traballos de acondicionamento e mellora da accesibilidade ás vivendas sociais municipais. Unha intervención que contou cun orzamento de 53.651,40 euros.

A actuación incluíu a demolición das escaleiras e ramplas anteriores, que incumprían a normativa de accesibilidade, para substituílos por un equipamento axeitado e seguro. Tamén se interviu no peche dos baixos dos balcóns, que contan desde agora cunha carpintería en material PVC, así como na limpeza, reparación e pintado das fachadas dos inmobles.

Por outra banda, o proxecto complementouse coa adecuación da contorna e das instalacións do conxunto de vivendas, dotándoas dunhas renovadas redes de abastecemento, saneamento e instalación eléctrica, entre outras melloras.

Segundo explicou o alcalde cabanés, José Muíño, “esta intervención permite desde agora unha mellora importante e moi necesaria nas instalacións para que poidan ser empregadas para o seu fin: garantir un servizo de urxencia para as persoas con dificultades económicas”.

Desde o Concello, engadiu, “queremos iniciar os trámites para adxudicar as vivendas antes do vindeiro ano”, engadiu. Hai que lembrar que estes fogares atópanse ao pé do colexio As Revoltas, e foron no seu día vivendas que utilizaban os mestres que impartían clases no centro educativo da capital cabanesa. M. l.