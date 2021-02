Cabana mantén o espíritu do Entroido con iniciativas telemáticas para a veciñanza

Cabana de Bergantiños. A poucos días das datas de Entroido, o Concello de Cabana de Bergantiños está a promover dúas novas iniciativas para manter vivo o espírito desta festividade a pesar da situación sanitaria actual e das restricións vixentes pola COVID. Deste xeito, a través dos proxectos “Contos de Entroido” e “Lembrando o Entroido”, o departamento de Cultura municipal procurará que a veciñanza rememore os carnavais doutros anos desde os seus fogares.

A campaña de Contos de Entroido pretende recuperar vivencias e relatos da infancia ou xuventude dos cabaneses e cabanesas de todas as idades relacionadas con esta festividade. Para participar deberase gravar en vídeo á persoa protagonista da experiencia relatando a súa historia en menos de dous minutos. O arquivo poderase enviar ao correo electrónico do departamento de Cultura, cultura.concello@gmail.com, ou a través do Whatsapp municipal, no 609 212 230. Todo o material audiovisual recibido compartirase a través das redes sociais do Concello de Cabana.

Por outra banda, Lembrando o Entroido é un proxecto que se desenvolverá nas canles de Facebook e Twitter municipais. Desde hoxe e ata o venres 19 compartiranse diariamente fotografías das celebracións do Entroido de entre os anos 2000 ata o 2020 ata conformar un álbum virtual no que se poderá observar a evolución da tradición festiva en Cabana.

CONCURSOS DE ENTROIDO. Estas dúas novas iniciativas súmanse aos outros concursos xa anunciados previamente que son Crea un meco e Xogando a ser outr@s na súa modalidade individual e na de conviventes.

As persoas que opten por participar no “Crea un meco” deberán construír un boneco ou un espantallo orixinal cun soporte e tomar fotografías ou vídeos do mesmo. A figura terá que estar situada nun espazo baleiro da casa ou do seu exterior e representar unha das seguintes temáticas: os traballos do campo, do mar, o espertar da natureza ou a expulsión do inverno e dos malos augurios.

O xurado valorará positivamente que o meco estea realizado con materiais reciclados que respecten o medio ambiente. É por iso que está prohibido o uso de plásticos para a súa elaboración.

No referente ao certame ”Xogando a ser outr@s”, a veciñanza poderá participar en dúas modalidades distintas. As persoas que queiran formar parte do concurso de disfraces individual terán que gravar un vídeo de ata 3 minutos desfilando ou bailando co seu traxe personalizado. Haberá tres categorías: mellor vídeo infantil, ata os 11 anos; mellor vídeo xuvenil, de 12 a 30 anos e mellor vídeo de maiores, de 30 anos en diante. Ao contrario, os que se decanten polo concurso de comparsas de conviventes deberán vestir os seus disfraces e desfilar ou bailar con eles postos nun vídeo de ata 3 minutos.

O prazo para participar en calquera dos certames finalizará o 17 de febreiro. A resolución farase pública o día 19, co anuncio das persoas premiadas en cada categoría.