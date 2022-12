Cabana xuntou o talento local no festival navideño As Nosas Músicas

O Concello de Cabana reafirmou este sábado a súa aposta polo talento local coa celebración do festival As Nosas Músicas, o cal contou coa participación dun total de nove grupos e artistas do municipio.

A actividade, enmarcada na programación cultural do Concello, tivo lugar no auditorio municipal e a entrada foi de balde ata completar aforo.

O Son do Castro, Xa Era Hora, Manuel Souto, Jacinto Paredes e os seus acordeóns, o grupo de gaitas Maruxía, Os Enxebres de Cabana, Eloy Mato, My Way e Os Farrapos integraron a programación dun evento que incluíu unha diversa variedade de estilos musicais.

Decenas de persoas de todo o municipio asistiron a unha actividade coa que “darlle voz ao enorme talento que atesoura Cabana, especialmente nunhas datas que convidan á xuntanza e á celebración”, sinalan dende o Concello.