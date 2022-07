Ponteceso. Camiñar na noite celebrou o domingo a súa segunda etapa, na que participaron 40 persoas. Os caminantes saíron da Praza do Recheo ás 09.30 horas e desfrutaron dunha fermosa noite na que non faltou a música interpretada polo grupo Xa Era Hora, e dun chocolate na sede da Asociación Cultural Monte Branco. As persoas que estén interesadas en participar na próxima ruta, que se celebrará o vindeiro venres 22 de xullo, ás 21.30 horas, deben inscribirse previamente de luns a xoves no Rexistro Xeral do Concello de Ponteceso e na Oficina Municipal de Corme ou a través da sede electrónica (sede.ponteceso.gal). G.C.