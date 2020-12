Campaña a prol dos agasallos non sexistas en Carballo

Xa están á volta da esquina as datas máis sinaladas no calendario infantil, e a Concellaría de Igualdade de Carballo quere lembrar a importancia de escoller xoguetes que non contribúan a perpetuar a desigualdade no reparto de funcións segundo o sexo.

O obxectivó e que Carballo sexa un concello libre de sexismo e de violencias, e por iso convidan ás familias “a realizar unha elección dos xoguetes consciente e comprometida coa igualdade e contra a belicosidade.”

Para que a mensaxe chegue a toda a veciñanza, puxeron en marcha unha campaña de sensibilización que ten como lema Os xoguetes non teñen sexo. Non llelo poñas ti, que inclúe accións en medios de comunicación e distribución de cartelería en establecementos comerciais.

A Concellaría de Igualdade, que conta coa colaboración do Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero para o desenvolvemento desta iniciativa, convida ás familias a reflexionar sobre os factores que inflúen na elección dos xoguetes por parte dos nenos e as nenas. O problema non é que prefiran actividades diferentes, senón que se lles limite a unha actividade dependendo do seu sexo e, sobre todo, que se lle dea menos valor ao vinculado coas nenas e ao feminino.

Por outra banda, queren agradecer o comportamento dos nenos e nenas durante toda a pandemia e valorar a súa capacidade de adaptación cun pequeno agasallo vinculado a esta época COVID. Nos vindeiros días distribuirán nos colexios máscaras infantís co lema Construíndo igualdade aos máis de 2.500 alumnos e alumnas de infantil e primaria do concello.