Campaña para promocionar o tradicional roscón de Reis de Carballo

Carballo. Fortalecer a marca Panadarías de Carballo, incrementar a proxección do pan carballés fóra do municipio e da comarca coma un recurso gastronómico con grandes posibilidades turísticas, e revalorizalo a nivel local con iniciativas que impliquen a outros sectores económicos, coma a hostalería, é o obxectivo das accións que se veñen desenvolvendo dentro da campaña Máis de Carballo que o pan.

Despois da gran implicación do sector na celebración do Día Mundial do Pan o pasado 16 de outubro, todas as panadarías locais volven a sumarse á campaña promovida polo Concello de Carballo para impulsar as vendas do roscón de Reis e para que “o pan máis real”, como di o lema da iniciativa, estea presente en todas as celebracións familiares nestas festas.

En todos os establecementos do sector pódense ver estes días carteis co simpático molete que protagoniza a campaña Máis de Carballo que o pan ataviado coa coroa real, e tamén a partir deste xove atoparase nas redes sociais do Concello de Carballo.

Dende a conmemoración do Día Mundial do Pan, o molete é a imaxe de diferentes iniciativas relacionadas cos produtos das panadarías de Carballo. Ademais da actual campaña de promoción do roscón de Reis, dende o Concello e o propio sector xa están preparando novas accións de cara ás celebracións de Pascua. Unha aposta máis polo produto local e, neste caso ademais, un dos símbolos da identidade gastronómica da vila carballesa. M. L.