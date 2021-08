Cañizo e o PP de Malpica xa falaron dun futuro cambio de goberno

Malpica. Logo da renuncia o pasado día 11 do edil non adscrito Alfredo Cañizo a seguir formando parte do goberno socialista de Malpica, que preside Walter Pardo, todo apunta a que o PP podería recuperar o executivo local.

O propio Alfredo Cañizo recoñece que xa mantivo contactos cos populares, cos que xa gobernou en pasadas lexislaturas. Asegura ademais que “hai boa vontade para seguir falando”, ao tempo que insiste en que a súa marcha do actual goberno “foi moi meditada e consensuada coa miña xente e a miña familia”.

Pola súa banda, dende o PSOE de Malpica acusan ao PP de “oportunismo político” e din que nos dous anos de goberno socialista só aportaron “críticas baleiras e alimentaron polémicas co único obxectivo de desestabilizar un grupo de goberno elexido democraticamente polo pobo”. Consideran que a decisión de Cañizo “está consensuada co PP nun novo intento por alcanzar o poder”.

Os socialistas aseguran que en 2019 “Malpica escolleu un cambio, optou por deixar atrás anos de desatención e indeferencias ante as problemáticas máis inmediatas”. Sinalan ademais que “o xogo sucio que intenta practicar o grupo popular non vai descentrar ao goberno actual do seu obxectivo: traballar polo pobo, que será a prioridade absoluta en calquera das decisións que se adopten dende o executivo local”.

O equipo que lidera Walter Pardo di sentirse con forzas “e totalmente capacitado para seguir adiante” e traballar polo ben da veciñanza. M. L.