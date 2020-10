Carballo convida a beber auga da billa e a reducir plástico

Carballo. Segundo os datos do Ministerio de Hacienda, o Concello de Carballo é o sexto municipio galego que máis recursos destinou a investimentos reais no ano 2019, superando os 6,7 millóns de euros. Unha cifra que o sitúa por riba de cidades coma Ourense (5,1 millóns) ou Santiago de Compostela (6,5 millóns), e duplicou os investimentos doutras coma Ferrol o Lugo, malia que a primeira ten case o dobre de orzamento e a segunda máis do triplo.

No Concello carballés os recursos destinados a investimentos reais supuxeron o ano pasado o 24,38% do orzamento total de gastos.

No top cinco dos concellos máis investidores destaca Vigo, que destinou o 11,88% do seu orzamento a obras e infraestruturas. O segundo foi Pontevedra, seguido de A Coruña, Oleiros e Arteixo, segundo consta no ránking de licitacións de obra pública que elabora a Federación Galega da Construción.

Actualmente, o Concello carballés ten en marcha un proxecto de mellora do ciclo integral da auga, que suporá un investimento global de máis de 2,8 millóns de euros.

Neste mes, o goberno local vén de aprobar as obras de saneamento e abastecemento aos lugares do Curro, Aseñado, A Chavella, O Alto e A Redonda, cos que darán servizo a un total de 32 vivendas e completarán as redes na parroquia de Berdillo. As empresas interesadas poderán presentar as súas ofertas ata o vindeiro día 27 do presente mes de outubro. M. r. l.