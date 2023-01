Carballo conxela outra vez os prezos das galas

Carballo. A xunta de goberno local do Concello de Carballo vén de aprobar na súa primeira xuntanza do ano os detalles da organización da cabalgata dos Reis Magos e tamén os prezos públicos para os espectáculos que se desenvolven no auditorio do Pazo da Cultura, que se manteñen sen cambios un ano máis.

Por unha banda establécese un prezo xenérico de 3 euros para actuacións de grupos profesionais que non vaian dirixidas a un colectivo concreto. Por outra, para os espectáculos da Rede Galega de Teatros e Auditorios fíxanse uns prezos mínimos que poden oscilar entre tres e cinco euros, marcados sempre en función dos cachés que traian os artistas.

Os colectivos de maiores de 60 anos, menores de 18 e posuidores de carné de estudante beneficiaranse dunha bonificación que poderá acadar ata o cincuenta por cento como máximo. Na mesma xuntanza do executivo local tamén foron aprobadas varias licenzas urbanísticas e unha solicitude de vao. O. D. Vilar