Carballo disporá este ano de seis millóns de euros de remanente para gastos xerais

A Corporación de Carballo celebrará o luns, a partir das 20.30 horas, unha sesión extraordinaria na que de dará conta da liquidación do orzamento de 2020, que reflexa un incremento de máis de 13,6 millóns de euros sobre o presupostado inicialmente, pechándose o exercicio con máis de 39,5 millóns de euros, tanto no capítulo de ingresos como no de gastos.

O resultado final, non obstante, foi negativo en algo máis de un millón de euros, aínda que, segundo indica o alcalde, Evencio Ferrero, “este ano non terá repercusión, xa que o pasado exercicio quedou sen efecto a normativa de estabilidade orzamentaria".

Destaca ademais o remanente de tesourería para gastos xerais, que ascende a 11.320.128 euros, dos cales máis de catro millóns xa foron comprometidos a finais de 2020 para diversas obras, polo que agora, o goberno local prevé incorporar outros seis “para atender necesidades básicas”, sinala o rexedor, quen subliña a boa situación económica do concello, "que non ten débedas con ningunha entidade financieira e ademais cumprimos coa regra de gasto”.

No pleno estudarán tamén as dúas reclamacións presentadas ao orzamento de 2021. Unha delas foi formulada polo sindicato USO e, segundo o alcalde, “a proposta é rexeitala”, mentres que a formulada por persoal de axuda no fogar será incorporada, xa que os informes técnicos avalan que os traballadores e traballadoras que dispoñen da titulación necesaria e cumpren os requisitos esixibles para desempeñar o seu labor deben ser encadrados no grupo 4 e non no 5 no que figura actualmente. “Iso suporá para eles un pequeno incremento salarial”, afirma Evencio Ferrero.