Carballo e Cee acollerán as unidades móbiles da Inspección de Vehículos

COSTA DA MORTE. Unha unidade móbil do servizo de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) desprazarase este mes a Carballo e Cee. Na capital de Bergantiños estará operativa do 12 ao 14 de xaneiro, no seu emprazamento habitual no polígono de Bértoa. O horario de atención será de 9.00 a 13.30 e de 15.15 a 18.00 horas os días 12 e 13, e de 9.00 a 13.30 h. o día 14. Pola súa banda, na vila da Xunqueira o servizo estará operativo dende o 28 de xaneiro ata o 16 de febreiro no aparcamento situado diante do hospital. Neste caso atenderá aos automovilistas de 9.00 a 13.30 e de 15.15 a 18.00 horas, agás o día 16 de febreiro, no que só estará operativa en horario de mañá. En ambas as dúas vilas a unidade realizará as inspeccións só de turismos. Os interesados poden solicitar cita previa no 902 309000 ou na web www.sycitv.com. J. L.