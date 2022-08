Carballo está a reurbanizar a contorna do balneario

carballo. As obras de reurbanización da rúa Chile, que executa a empresa Gestal y López cun orzamento de 77.106 euros, avanzan a moi bo ritmo, como puideron comprobar a alcaldesa en funcións, Milagros Lantes, e o concelleiro de Mobilidade, Juan Seoane, durante a visita que fixeron á zona dos Baños Vellos. Os traballos que se levan a cabo na rúa Chile, que inclúen a renovación dos servizos e a mellora da mobilidade peonil e rodada, forman parte do programa do plan director de mellora da contorna do balneario, o único en funcionamento da provincia da Coruña. Ditos traballos van moito máis alá da necesidade de instalar ou de renovar os servizos urbanísticos, de mellorar a accesibilidade, de crear máis rúas verdes ou de poñer en valor un dos elementos máis emblemáticos do concello carballés, porque, ademais, tamén contribuirán a rescatar unha parte fundamental da historia recuperando as trazas das antigas termas romanas. m.b.