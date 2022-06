Carballo ilumínase co lume de máis de 700 cachelas na noite meiga do San Xoán

Bergantiños. A Policía Local de Carballo recibiu este ano máis de 700 comunicacións previas para a celebración de cachelas en espazos privados e para a instalación de barbacoas e similares na rúa. No que se refire á hostalería, os establecementos quedan dispensados ata o día 30 da prohibición de facer grelladas na vía pública.

O lume purificador chega despois dun multitudinario pregón do San Xoán. O neonatólogo carballés e director do Hospital Materno Infantil da Coruña Álex Ávila xuntou a máis de medio milleiro de carballeses e carballesas, que ateigaron a planta alta do mercado. “Sempre me sentín e me sinto moi querido en Carballo”, afirmou. O alcalde, Evencio Ferrero, agasallouno cunha figura do Carballo de Sargadelos, e o presidente da comisión de festas, Sergio Varela, fíxolle entrega dunha caricatura realizada por Mon Lendoiro. A música púxoa a Big Band do Conservatorio Profesional de Música, dirixida por Javier Bardanca. M. L.