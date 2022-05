Carballo involucra á rapazada na promoción do Día do Mercado

Carballo participou, un ano máis, na campaña internacional Quere o teu mercado, coa que se pretende apoiar, promocionar e visibilizar o papel dos mercados nas vilas, fomentando así a compra do produto local e a profesionalidade dos praceiros e praceiras.

Ademais do reparto do material promocional, a Concellaría de Feiras e Mercados, que preside Maruxa Suárez, complementou a celebración cun obradoiro de cociña saudable para a rapazada no propio Mercado Municipal. Participaron nenos e nenas de 6 a 10 anos, que se encargaron de elaborar e degustar menús saudables preparados con produtos de proximidades que se poden mercar na praza de abastos carballesa.

Despois de dous anos, a asociación WUWM (World Union of Wholesale Markets) recuperou esta iniciativa, que se desenvolve arredor do 27 de maio, Día do Mercado, e que en Galicia está promovida pola Dirección Xeral de Comercio e Consumo da Xunta en colaboración cos concellos.