Carballo marcase o reto de reciclar un dez por cento máis de envases lixeiros

Carballo. Carballo é un dos 15 concellos galegos que participa este ano na campaña Recicla, supérate. Únete ao reto, unha iniciativa conxunta da Xunta e Ecoembes que ten como finalidade fomentar a reciclaxe de envases lixeiros.

A primeira desas accións levouse a cabo este xoves, coincidindo coa celebración do mercado, mediante a instalación dun gran contedor que serve como punto de información á veciñanza. Ata el achegáronse o alcalde, Evencio Ferrero, e o concelleiro de Obras e Servizos, Luis Lamas, que se interesaron polo desenvolvemento da campaña e recibiron, como o resto dos visitantes, unhas pulseiras co lema da iniciativa.

A campaña ten unha duración de tres meses, ao longo dos cales se repetirán as accións de rúa durante os mercados dos xoves. O obxectivo é que neste prazo se incremente polo menos nun 10% a porcentaxe de achegas ao contedor amarelo en comparación co mesmo período do ano anterior. Se acadan ese reto, o Concello recibirá como recompensa 2.000 euros para destinar a unha causa social.

Para conseguilo solicitan a axuda da veciñanza. É moi importante que realizar unha correcta separación dos residuos nos fogares e que depositar todos os envases de plástico, latas e bricks nos colectores amarelos. Tamén o comercio pode colaborar colocando nos escaparates os adhesivos que hoxe empezou a repartir o persoal da campaña, que estará a disposición dos cidadáns de novo o vindeiro xoves para aclarar todas as dúbidas que haxa sobre o colector amarelo.