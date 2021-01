Carballo optará aos fondos da UE para a reforma de Arnados

O goberno local de Carballo fixo pública a candidatura do Concello aos fondos europeos Next Generation EU, que inxectarán 750.000 millóns de euros na economía dos estados membros para facer fronte ás consecuencias económicas e sociais da pandemia provocada pola COVID. No acto de presentación participaron o alcalde, Evencio Ferrero; a concelleira de Planificación, Milagros Lantes, e os concelleiros de Medio Ambiente e Innovación, Miguel Vales e Iván Andrade, respectivamente.

Deste xeito, Carballo pretende xestionar 11,6 millóns de euros, unha partida que permitiría financiar a totalidade das actuacións previstas dentro dos plans especiais de Arnados e Pedra do Sal, ademais de recortar significativamente os prazos de execución das infraestruturas e os servizos que se programaron.

Milagros Lantes explicou que a elaboración dos plans especiais era un compromiso adquirido no Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM). “A ordenación do litoral, urbanisticamente, debe ser unha peza clave neste mandato, porque o litoral é moi importante para Carballo. O noso obxectivo é desenvolver os plans especiais nos prazos previstos, pero se podemos axilizalos, moito mellor, porque canto antes organicemos, planifiquemos e ordenemos a costa será mellor”, asegurou a concelleira.

Á importancia medioambiental da franxa costeira referiuse o edil de Medio Ambiente de Carballo, ademais de aludir á “visibilidade” que ten cara o exterior dende o punto de vista turístico.

O proxecto foi remitido xa á Consellería de Facenda da Xunta de Galicia, onde pasará o primeiro filtro.