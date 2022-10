Carballo pon á disposición da veciñanza de Bértoa un novo centro social

“Todas as parroquias teñen que ter espazos onde convivir”. Así o entende o alcalde de Carballo, Evencio Ferrero, quen onte presidiu o acto inaugural dun deses espazos: o novo centro social de Bértoa, que xa está a disposición da veciñanza para organizar “actividades, encontros, eventos festivos ou bailes”, afirmou.

Deberá ser tamén, engadiu, un espazo para que asociacións e veciños “o organicen e optimicen co fin de que teña vida”. O rexedor lembrou que este centro é “unha feliz conclusión do Consello Parroquial” e, aínda que con algo de retraso por mor da pandemia, “hoxe estamos ante unha nova feliz realidade, polo que debe ser un día de festa e de alegría”. Agradeceu especialmente a labor da Asociación As Landras, encargada da organización do acto.