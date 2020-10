Carballo segue apostando pola reciclaxe de envases de vidro

Carballo. Segundo os datos facilitados por Ecovidrio, no ano 2019 recicláronse no concello de Carballo un total de 718 toneladas de envases de vidro, o que supón unha media de 22,9 quilos por habitante, que sitúa a Carballo como o concello galego no que máis vidro se recicla despois das sete grandes cidades.

Estes días poden verse colectores de cor rosa situados na rúa Coruña para depositar vidro, contribuíndo á loita contra o cancro.

Os colectores son o símbolo da campaña “Recicla vidro por elas”, unha iniciativa de Ecovidrio que chega por primeira vez a Carballo e que conta ademais co apoio da Xunta Local da Asociación Española contra o Cancro. Canto máis vidro se deposite neles, maior será a doazón de Ecovidrio á Fundación Sandra Ibarra de Solidariedade fronte ao Cancro.

No Concello están instalados un total de 309 iglús nos que se pode depositar os envases de vidro, é dicir, hai un colector por cada 101 habitantes.

QUE É ECOVIDRIO. Ecovidrio é a entidade sen ánimo de lucro encargada da xestión do reciclado de residuos de envases de vidro en España. A súa misión é garantir o reciclado de alta calidade a través do contedor, potenciar as infraestruturas de contenerización e recollida, investir en plans e recursos destinados a incrementar a reciclaxe de envases de vidro na hostalaría, mobilizar á cidadanía a través de campañas de sensibilización e promover a prevención e o ecodeseño nos envases. Deste xeito, por exemplo, ademais dos dous colectores de cor rosa, cun deseño relacionado co cancro de mama, este ano tamén se colocaron nas praias colectores específicos da campaña eu quero Razo-Baldaio.