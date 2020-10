Carmen Machi, María Vázquez e Andrés Lima pechan FIOT en pausa

Carballo. FIOT en pausa pechará esta fin de semana a súa programación cunha posta en escena por todo o alto. Actrices destacadas como Carmen Machi, María Vázquez, Nathalie Poza ou Carolina Yusa pisarán as táboas do Pazo da Cultura de Carballo para dar a coñecer algunhas das propostas máis interesantes do panorama escénico galego e estatal.

O venres, a compañía Amorodos Producións, conformada por María Vázquez e Víctor Duplá, estreará A xente 2.0, unha reflexión grupal na que se porá en cuestión o concepto da participación social. O sábado será a quenda de Liberto, de Rebordelos Producións, e o domingo poráse punto e final ao FIOT en pausa coa representación de Prostitución, baixo a dirección de Andrés Lima, que conta no seu elenco con Carmen Machi, Nathalie Poza e Carolina Yuste. Trátase dun espectáculo teatral, musical e documental que “nace na rúa e chega ao escenario”.

As últimas entradas dispoñibles para os referidos espectáculos poranse á venda o xoves 15, a partir das 10.00 horas na plataforma web Ataquilla.com. MANUEL LAVANDEIRA