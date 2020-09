Chega a Carballo o Día sen Coches

Carballo. Por primeira vez dende que Carballo participa na Semana Europea da Mobilidade, celebrarase o Día sen Coches. Será mañá domingo, e consistirá no peche ao tráfico rodado de varias rúas de distintos barrios para convertelas en espazos de xogo para pequenos e maiores.

O Día sen Coches levarase a cabo dende as 10:00 ata as 22:00 horas nas rúas Vila de Laxe (Chorís), Eduardo Pondal (A Granxa) e Concepción Arenal, Cervantes e Valle-Inclán (centro). Nestes tres barrios celebraranse actividades simultáneas: pintado de xogos no chan, módulos tipo skate-park para uso con patinetes e bicicletas, actividades deportivas... Na rúa Vila de Laxe haberá zumba, cun grupo de nenos e nenas ás 11:00 e outro para persoas adultas a continuación. Os interesados en participar poden inscribirse enviando unha mensaxe de WhatsApp ao número 664 821 005.

Paralelamente, de 11:00 a 12:30 horas haberá outra actividade novidosa no aparcamento do Pazo da Cultura (A Cristina): un obradoiro para mulleres que levan tempo sen andar en bici e queren recuperar o hábito ou que queren mellorar as súas habilidades. Monitores/as do Club Ciclista Carballo Vázquez y Reino encargaranse de achegarlles os coñecementos necesarios nunha sesión teórico-práctica que rematará cunha pequena ruta. “Pedaleando pola igualdade” é a denominación desta actividade, na que tamén colabora a Concellaría de Igualdade e Benestar.