Cheiño de Tó trae a obra ‘Cuspindo realidades’ ao Estudo Garabato

Carballo. Este domingo 9 de xaneiro o Estudo Garabato de Carballo acolle as 13.30 horas a presentación literaria de humor gráfico de Cuspindo realidades, de Juan Barro, máis coñecido como Cheiño de Tó. A obra inclúe 160 viñetas feitas entre 2019 e 2021, nas que o autor trata de deixar a un lado as súas conviccións políticas para arremeter contra quen se atope no poder. Abundan as ilustracións sobre política nas que aparecen o alcalde, concelleiros da oposición e a voz dos veciños. Intenta así mostrar con retranca a vida en Arteixo. M. L.