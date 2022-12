Cinco feridos nunha colisión entre dous turismos nunha estrada local de Carballo

Unha colisión entre dous vehículos no lugar de Bas (Carballo) deixou un balance de cinco persoas feridas, que tiveron que se trasladadas en ambulancia ao hospital da Coruña, segunda informa 112 Galicia. O accidente tivo lugar pasadas as 7.30 horas nunha estrada local, a altura de Bas, na parroquia de Goiáns, ata onde se desprazaron varios profesionais do persoal de Urxencias Sanitarias de Galicia-061.

Desde o 112 solicitouse a colaboración da Garda Civil de Tráfico e de Protección Civil do municipio. Así mesmo, foron informados os Bombeiros de Carballo.