Cinco ofertas para executar a senda peonil de Xornes á igrexa de San Xoán

Ponteceso. A Consellería de Infraestruturas e Mobilidade recibiu as ofertas de 5 empresas para executar as obras da senda entre Xornes e a igrexa de San Xoán, no concello de Ponteceso, que suporá un investimento autonómico de 446.000 euros.

Os traballos previstos na estrada autonómica AC-421 ao seu paso por este municipio comezarán na vindeira primavera co obxectivo de rematalas en 2022, xa que os traballos contan cun prazo de execución de seis meses. As obras céntranse na construción dun novo itinerario de uso compartido peonil e ciclista pola marxe dereita, que permitirá desprazamentos máis cómodos e seguros desde Xornes ata a igrexa de San Xoán. Enlazará coa xa executada en Xornes-Buño-Canta la Rana, que supuxo un investimento da Xunta de arredor de 535.000 euros.

A nova senda acadará os 1,3 km de lonxitude e terá 2 metros de ancho, salvo en casos puntuais onde será maior, xa que se unirá o novo itinerario coa aliñación das parcelas para evitar que queden franxas baleiras no trazado. Farase en formigón coloreado para facilitar a visibilidade, e disporá, nos treitos onde sexa posible, de cuneta de seguridade e franxa axardinada. Completaranse os traballos coa execución da drenaxe e das canalizacións para alumeado público e telecomunicacións.

Esta actuación busca mellorar a seguridade dos peóns nesta contorna e fomentar os desprazamentos a pé da veciñanza da zona. M. L.