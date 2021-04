Citan aos malpicáns para aprender a facer compost

Bergantiños. Trala adhesión do Concello de Malpica ao programa de compostaxe doméstica liderado por Sogama, persoal da empresa pública desprazarase a esta localidade o sábado, 24 de abril, para impartir dous cursos de formación na autoxestión da materia orgánica. O primeiro terá lugar, ás 10.45 horas, no centro comarcal de Buño e, o segundo, ás 12.00 horas, no centro social de Seaia. As sesións están orientadas aos veciños que, voluntariamente, participen nesta iniciativa. Sogama entregou ao ente local 40 composteiros, con capacidade para 400 litros, e fabricados con materiais reciclados e reciclables. Requisito imprescindible é que as familias adscritas a esta iniciativa habiten en vivendas que dispoñan de terreo no que aplicar o compost resultante, un abono natural con excelentes propiedades fertilizantes para o solo.

Dado que a materia orgánica representa en torno ao 42% da composición media dunha bolsa de lixo doméstico tipo, se se recicla en orixe, evítase o seu depósito nos contedores verdes convencionais, propiciando que os Concellos diminúan a frecuencia de recollida e transporte da bolsa negra, coa conseguinte redución de emisións de CO2 á atmosfera, e minoren tamén o importe da factura a pagar a Sogama polo tratamento do residuo xenérico.

Con estes cursos de compostaxe, preténdese transmitir aos usuarios a operativa a seguir, detallando os pasos a dar para obter un compost de alta calidade que poida ser aplicado na agricultura ou xardinería con garantías e sen restricións.

Un técnico ao servizo de Sogama dará conta de todo o proceso: desde a ubicación idónea para o composteiro ata a relación de materiais que deben e non deben depositarse no mesmo, e o necesario control de parámetros tales como o osíxeno, a temperatura e a humidade.

Así mesmo, despexará as dúbidas expostas polos asistentes e tomará boa nota dos seus comentarios e observacións.

A cita servirá tamén para abundar na necesidade de reducir a produción de residuos, de alongar a vida útil dos produtos a través da súa reutilización e de participar activamente no sistema de recollida selectiva municipal, introducindo cada material no contedor correspondente para propiciar a súa reciclaxe.

As explicacións acompañaranse coa entrega de manuais didácticos de apoio. Os interesados poden complementar e reforzar os seus coñecementos a través do sitio web www.compostaconsogama.gal.