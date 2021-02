Citarán a 2.500 malpicáns para facer un cribado

Bergantiños. Dende o xoves día 4 ata o sábado 6, o Sergas realizará un cribado no Concello de Malpica para a poboación de 18 a 60 anos, citando a unhas 2500 persoas. Deberán acudir coa cita que recibirán a través de SMS, e as probas realizaranse no centro de saúde, de 9:00 a 14:00 e de 16:00 a 21:00 horas. Faranse test PCR para detectar posibles casos activos da COVID. Desde o Concello de Malpica garántese a total colaboración coas autoridades sanitarias para que a organización destas probas durante as tres xornadas se desenvolvan “coas maiores facilidades” tanto para o persoal sanitario como para a veciñanza que acuda á realización dos test do coronavirus. M. L.