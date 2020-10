Comeza a construción dunha senda peonil no municipio de Coristanco

Coristanco. A Consellería de Infraestruturas e Mobilidade vén de iniciar as obras de construción dunha nova senda peonil na estrada autonómica AC-552 ao seu paso polo municipio de Coristanco.

O obxectivo é mellorar a seguridade viaria da devandita estrada, para o que se executarán beirarrúas nun tramo de 170 metros da marxe esquerda, para completar o itinerario actual entre un grupo de casas na contorna do punto quilométrico 37+300 e o núcleo de Coristanco.

As beirarrúas contarán con bordo e baldosa hidráulica sobre soleira de formigón, e os traballos incluirán as tarefas previas de corte de pavimento, demolición, roza e retirada de elementos existentes, así como o perfilado de terreo e recheo. Tamén se executarán as canalizacións de drenaxe, así como a reposición da sinalización vertical.

Dado que as obras realizaranse en terreos de dominio público, non será necesario realizar expropiacións. A intervención suporá un investimento de preto de 48.000 euros e os traballos contan cun prazo de execución de 2 meses. A actuación busca promover unha mobilidade sustentable e segura, favorecendo os desprazamentos cotiáns a pé dos veciños. M. L.