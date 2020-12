Comeza en Carballo a versión virtual do proxecto “A vila do mañá”

Carballo. Hoxe dá comezo a versión virtual do proxecto “A Vila do mañá”, unha proposta da arquitecta Sandra González que trata de implicar á infancia no deseño das vilas do futuro. Nesta edición, que terá por título “Dálle cor a Carballo”, haberá un total de 32 nenas e nenos de seis a doce anos. A primeira experiencia levouse a cabo no 2018 con diversas actividades grupais ao aire libre, pero a situación sanitaria actual obriga a reformular a proposta, de maneira que aínda que tamén se farán actividades nas rúas, con grupos moi reducidos, a maior parte do programa desenvolverase nos fogares a través do ordenador.

Os nenos e nenas participantes deben recoller as caixas máxicas de “A vila do mañá”, que inclúen o material necesario para o traballo que se vai levar a cabo nas vindeiras semanas. As caixas estarán a disposición das familias inscritas na Biblioteca Rego da Balsa. No seu interior atoparán tamén as claves para acceder á área privada da páxina web aviladomañá.com, na que se atoparán a diario o equipo multidisciplinar do proxecto e os/as participantes.

Carballo converterase este Nadal nun taboleiro de xogo semellante ao do xogo da oca, pero conformado por aqueles elementos arquitectónicos, urbanísticos, paisaxísticos e culturais que configuran a vila.