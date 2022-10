Comezan os trámites para acondicionar en Carballo o edificio social

Carballo. Despois de dous meses de exposición pública e da tramitación das autorizacións sectoriais pertinentes ante as administracións estatal e autonómica, o Concello de Carballo recibiu esta semana o último informe relativo ao plan especial das casas dos mestres (PERI-2), “co cal imos proceder á aprobación definitiva no pleno ordinario deste luns”, segundo anunciou o alcalde.

Evencio Ferrero indicou que a partir da aprobación definitiva xa poderá redactarse, por unha banda, o proxecto de demolición, e, por outra, iniciar a tramitación do expediente para a construción dun edificio que poida dar cabida ás entidades sociais que desenvolven a súa actividade no concello, facilitando e impulsando a atención ás necesidades da cidadanía.

O plan especial, que é un documento imprescindible para poder acometer a construción dun edificio para as entidades sociais, afecta a unha superficie de 2.575 metros cadrados. Segundo a proposta inicial, a reforma integral dese ámbito permitiría acometer a construción dun edificio social, unha praza e mesmo un aparcamento, ademais de regularizar o viario.

O alcalde indicou tamén que no pleno do luns debateranse a proposta de adhesión de Carballo á Rede de cidades saudables, as expropiacións para o proxecto de Augas de Galicia na Cepeira e varias bonificacións de ICIO para novas empresas. Tamén está prevista a comparecencia dunha representante das traballadoras dos centros do Consorcio Galego. M. L.