Compost para as familias que fan uso dos contedores marróns na Laracha

A laracha. Nos tres núcleos urbanos do termo municipal larachés (A Laracha, Paiosaco e Caión) e na urbanización Monte Claro de Cabovilaño está en funcionamento desde febreiro de 2020 o contedor marrón de recollida da fracción orgánica de residuos sólidos urbanos. A Laracha foi, xunto con Carballo, un dos concellos pioneiros en Galicia na súa posta en marcha, realizada a través do programa Ti tes a chave, ao que xa se sumaron en torno a seiscentas familias e empresas.

Para dar a coñecer á cidadanía o resultado do tratamento da materia orgánica recollida dos contedores marróns, e ao mesmo tempo como mostra de agradecemento ás persoas e empresas involucradas nesta iniciativa, este mércores un estand informativo situarase na Praza do Concello entre as 10.30 e as 13.30 horas para entregarlles de balde bolsas con medio quilo do primeiro compost producido na planta de Sogama. Os carballeses xa o están a usar.

Do mesmo xeito, no estand tamén se ofrecerá á cidadanía en xeral a posibilidade de darse de alta no programa e recibir o kit de voluntariado marrón, formado por un cubo ventilado de dez litros de volume, bolsas compostables e unha chave coa que abrir os colectores da quinta fracción. Esta iniciativa é organizada grazas á colaboración entre o Concello e Sogama.