Concello e CEIP Xesús San Luís Romero poñen en valor o Bosque do Añón

O Concello de Carballo celebrou o Día Mundial do Medio Ambiente na compaña de 117 nenos e nenas do CEIP Xesús San Luís Romero nunha xornada moi especial, que se desenvolveu no Bosque do Añón, no recuncho que acolleu a antiga depuradora e que hoxe é unha das zonas de descanso situadas nas beiras do río Anllóns, e que este xoves converteuse tamén nunha zona de coñecemento.

Quenes se acheguen agora a este espazo atoparán varios paneis informativos que inclúen unha completa ficha dunha especie de fauna por unha cara e dunha especie de flora pola outra. Non están todas as que son, pero todas as que están foron identificadas polo equipo da biblioteca do CEIP Xesús San Luís Romero en sucesivas saídas polo Bosque do Añón. O servizo de Medio Ambiente do Concello de Carballo realizou unha selección das máis representativas para estes primeiros paneis, pero hai moitas máis.

Esta nova colaboración entre o colexio e o Concello carballés, que se encargou da elaboración e colocación dos paneis, enmárcase nas actividades do programa de educación medioambiental Catro Estacións, no que se están a recoller e desenvolver diferentes iniciativas a proposta dos centros educativos.

Para recompensar o traballo dos nenos e nenas, o alcalde fíxolles entrega dunha mochila e un libro para colorear. Evencio Ferrero estivo acompañado polos concelleiros Luis Lamas e Juan Seoane durante un acto que se converteu nunha auténtica festa.