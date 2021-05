Concienciación ambiental para os máis novos de Malpica a través do surfing

Bergantiños. Arredor de 60 alumnas e alumnos de Malpica coñecerán o surf e os seus valores de preto grazas á iniciativa Aprende a través do surfing. As actividades presenciais, subvencionadas polo Concello e a Deputación da Coruña, comezaron este xoves e prolongaranse durante as vindeiras semanas. A rapazada do CEIP Rodríguez Otero de Buño, do CEIP Milladoiro de Malpica e do IES Urbano Lugrís de Seaia poderá achegarse á disciplina deportiva de man da malpicá One Surf Academy, que está a cargo do programa.

Este xoves e cunhas boas condicións no mar comezaron a traballar nas praias do concello co primeiro grupo do Milladoiro. Se a climatoloxía o permite, seguirán cas actividades o 24 e o 25 de maio, mentres que o Rodríguez Otero e o Urbano Lugrís desenvolverán o programa en xuño. O obxectivo desta iniciativa, que promove a Federación Española de Surfing e a entidade Surf and Clean, é concienciar á sociedade sobre o respecto ó noso medio, comezando pola parte máis nova da poboación.

Desde o goberno local destacan a importancia “de accións formativas deste tipo para que as nosas praias, os nosos montes e o noso entorno estean nas mellores condicións posibles. Todo comeza nas mozas e mozos de Malpica, e precisamente por iso temos que seguir esta liña educativa”, explicaron.