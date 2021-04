Conclúe o curso de Conservación de especies ameazas de Galicia cunha visita a Baldaio

Carballo. O curso de “Conservación de especies ameazadas de Galicia” finalizou onte cunha visita a Baldaio guiada polos biólogos da USC María Vidal Malde, experta en ornitoloxía, e Rodrigo Carballal Vilaverde, experto en botánica. Na formación, facilitada pola Deputación da Coruña, participou persoal técnico da área de Medio Ambiente do Concello de Carballo.

Os participantes armados de prismáticos e telescopio, realizaron un estudo da fauna e da flora do espazo natural de Baldaio. Durante a visita observaron a varios exemplares da píllara das dunas no seu hábitat e coñeceron especies vexetais únicas coma a omphalodes litoralis, que ten no litoral carballés un dos seus principais refuxios mentres está a desaparecer noutros moitos lugares de Galicia.

A saída de campo puxo fin a un programa que incluíu 18 horas de formarción online a través da aula virtual do Campus Deputación da Coruña, grazas á colaboración do Departamento de Zooloxía, Xenética e Antropoloxía Física da Universidade de Santiago de Compostela.