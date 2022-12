Contos, obradoiros e moita solidariedade en Malpica

O Nadal en Malpica achégase ás datas centrais e nenos e maiores poderán desfrutar dun amplo abano de actividades lúdico-culturais organizadas polo Concello.

Este xoves, día 22, haberá sesión contacontos con O axudante de Papá Noel, a cargo de Moc Moc. A cita é no mercado municipal ás 17.00 horas. E mañá, día 23, impartiranse obradoiros de adornos no Centro Cívico, de 10.00 a 12.00 para nenos de 8 a 12 anos, e de 12.00 a 14.00 horas para os pequenos de 4 a 7 anos. Pola tarde, no mercado municipal a A. C. Malante formará aos adultos, de 17.00 a 19.00 horas. A xornada pecharase cos partidos solidarios e a recollida de xoguetes organizada pola UD Cerqueda, no campo de fútbol de Xaviña durante a tarde.

En Noiteboa, celebrarase o Día da Convivencia, de 10.30 a 13.30 no Centro Sociocultural das Pozacas, promovido pola A. C. Raigañas. Ademais, Papá Noel recibirá ás crianzas na Fonte de Anselmo Amigo, a partir das 17.30 horas. E para o día 26, a ANPA Xaviña ten programada unha gran festa infantil con inchables no pavilllón de Buño, de 17.00 a 20.00 horas.

Para axudar á conciliación familiar e laboral, os días 26, 27, 28, 29 e 30 de decembro e o 2, 3, 4 e 5 de xaneiro, haberá campamentos de Nadal organizados pola A. C. D. Carcaxía na casa da cultura de Seaia para nenos e nenas a partir de 4 anos. As prazas son limitadas.

Ata fin de ano tamén se celebrarán talleres de origami (días 26 e 28), robótica e tecnoloxía (día 27) e de barro (día 28). Asemade, impartirase un clinic de volei no pavillón municipal (27 e 29) e disputarase un torneo de tenis de mesa (30), e a V San Silvestre Malpicana (31).

Haberá tamén unha sesión de contacontos especial de Nadal en Buño (día 29) e baile de fin de ano no auditorio do Centro Cívico amenizado polo Trío Roset (día 31, a partir das 23.45 horas).

Coa chegada do ano novo, en Malpica poderase desfrutar dun obradoiro coas redeiras en Buño e na capital municipal, unha exposición fotográfica do I Certame Rimartes do 2 ao 15 de xaneiro, e un torneo de fútbol 3x3. O día 5 de xaneiro os Reis Magos achegaranse a Buño (17.30 h no Teleclube), Malpica (19.00 h) e Leiloio (18.30 horas), e o día 6 pasarán por Cambre, Cerqueda, Santiso, Mens, Barizo, Beo, e Seaia.