Convocados os actos expropiatorios para executar as obras da estrada AC-423 en Cabana

A Consellería de Infraestruturas e Mobilidade convoca para abril e xuño os actos expropiatorios para executar a primeira fase de acondicionamento da estrada AC-423, entre Agrilloi e Ponteceso, en Cabana de Bergantiños.

O acto para o levantamento de actas previas levarase a cabo o vindeiro día 12 de abril na Casa do Concello, entre as 11.00 e as 12.00 horas. Posteriormente, o 28 de xuño, terá lugar o acto de formalización das actas de ocupación, logo de producirse o abono dos depósitos previos. Os propietarios dos terreos tamén deberán acudir ao concello, entre as 11.00 e as 12.00 horas.

A Xunta destina un investimento de máis de 1 millón de euros á execución deste proxecto, orzamento no que se inclúe o pagamento das expropiacións dos 17 predios necesarios. A Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, unha vez convocados os actos expropiatorios, avanzará na contratación destas obras, que xa foron licitadas e que teñen un prazo de execución de 6 meses.

Trátase dunha actuación na estrada que conecta coa autovía da Costa da Morte, no treito comprendido entre os puntos quilométricos 0 e 5+350, que ten como finalidade acadar unha mellora substancial da seguridade viaria e atender á demanda de conexión da poboación.

Segundo recolle o proxecto, nesta primeira fase mellorarase o firme naqueles treitos que están deteriorados e rectificaranse as curvas que teñan un radio reducido. Ademais executaranse 3 treitos de sendas peonís en distintos puntos para conectar coas xa existentes.

Na intervención tamén está prevista a colocación de varandas de protección onde haxa desniveis maiores de 0,55 metros, así como a renovación do refuxio dunha parada de autobús.

Protocolo COVID

Os actos expropiatorios realízanse seguindo o estrito protocolo de medidas preventivas para evitar riscos de contaxio por mor da COVID. Así, para garantir o proceso e todas as medidas de seguridade sanitaria establécese que o local debe dispoñer dunha superficie suficiente para garantir a separación mínima, zona de espera ampla e ventilación e limpeza frecuente, onde non se poderá superar o límite de aforo, ademais de contar con carteis informativos e xeles hidroalcohólicos. Mentres, os titulares das fincas teñen a obriga de asistir con máscara, ir só as persoas estritamente necesarias e non acudir no caso de presentar febre ou síntomas respiratorios.