O comité clínico que asesora á Xunta na xestión da pandemia estableceu novas medidas de restricións tras unha longa reunión celebrada na tarde deste martes, que se comunicaron esta mañá en rolda de prensa polo conselleiro de Sanidade, Julio Comesaña.

Coristanco, Cee, Laxe, Carballo e Ponteceso pasan ao nivel básico de restricións, polo que se suprimirá a limitación de mobilidade. Ademais, a hostalaría poderá abrir ao 50% da súa capacidade no interior e ao 75% no exterior, ata as 23.00 horas. As agrupacións nas mesas poderán ser de ata seis persoas e as reunións poderán ser dun máximo de seis persoas convivintes ou non.

Estas medidas entrarán en vigor esta medianoite.