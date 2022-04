Crean un horto de herbas aromáticas e flores comestibles en Carballo

No curso de cociña que se está a impartir no Fórum Carballo van poder utilizar moi pronto herbas aromáticas e flores comestibles cultivadas polo alumnado. A Brigada Municipal de Xardíns rematou esta semana o acondicionamento dun pequeno horto no exterior das instalacións da Escola Municipal de Hostalaría, e o xoves a enxeñeira técnica agrícola Carmen Alonso ofreceulles unha sesión formativa teórica e práctica.

O concelleiro de Obras e Servizos, Luis Lamas, que tamén se achegou ata o Fórum Carballo para ver o resultado da actuación, felicitou ao equipo do curso de cociña pola iniciativa e animou ao alumnado a sacarlle o máximo proveito posible.

A última parte da xornada consistiu na plantación do horto. Coandro, menta, ceboliño, ourego, pirixel, tomiño, loureiro... e flores de distintas cores encherán en pouco tempo o pequeno horto, que constitúe un valor engadido á formación que están recibindo os 15 alumnos e alumnas de Eva Arba.