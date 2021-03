Crearán novos accesos ao IES Agra de Leborís pola parte posterior

A Laracha. O alcalde da Laracha, José Manuel López, e a edil de Ensino, Patricia Bello, reuníronse co xefe territorial de Educación, Indalecio Cabana, co propósito de analizar as intervencións que consideran prioritarias nos centros de ensino do municipio.

No caso do IES Agra de Leborís requírese a apertura dos novos accesos pola parte posterior do centro. O Concello está a converter ese ámbito nun novo punto de referencia para os veciños dentro do núcleo urbano co desenvolvemento de xeito simultáneo de varios proxectos complementarios, como a apertura dunha nova estrada que conecta as avenidas Manuel Fraga e Doutor López Astray –actualmente en execución- e a creación de pistas polideportivas –unha xa operativa- e dun parque de patinaxe.

“Isto permitirá habilitar un novo acceso cara o instituto para os autobuses do transporte escolar e tamén poder incorporar durante o horario lectivo os novos equipamentos deportivos para uso do centro educativo”, aseguran.

Tamén no CEIP de Caión tratouse a necesidade de completar a mellora do peche perimetral. Ademais estudaron outras intervencións susceptibles de realizarse nos edificios dos centros educativos e cuestións relativas ao transporte escolar. M. L.